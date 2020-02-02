Теракт в Лондоне: новые подробности и видео ликвидации преступника

В результате теракта в Лондоне в воскресенье, 2 февраля, были ранены двое прохожих.

Об этом сообщают местные правоохранители.

Предположительно, около 14:00 по местному времени, (в 15:00 - по Киеву) в лондонском Стретеме вооруженный ножом мужчина зашел в один из магазинов и напал на людей, который находились там в этот момент.

Позже он вышел на улицу и нанес ножевое ранение проходившей мимо женщине.

После этого на место теракта оперативно прибыли полицейские, которые тремя выстрелами ликвидировали террориста.

Как сообщал "Апостроф", ранее в результате террористической атаки на Лондонском мосту 29 ноября погиб не только застреленный полицией нападавший: двое из пяти раненых ним людей скончались от полученных травм.