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Вспоминают Путина: активистка из Рима рассказала, кто разгоняет фейки о коронавирусе в Европе

среда, 26 февраля 2020, 16:34
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Сторонники Кремля в Европе использовали ситуацию с протестами в Новых Санжарах для того, чтобы ухудшить репутацию Украины и сделать шаг к снятию санкций с России.

Об этом "Апострофу" рассказала жительница Италии, активистка Олеся Татарин.

По ее мнению, столкновения из-за прибытия эвакуированных украинцев были спровоцированы.

"Это делалось в интересах определенных людей. Было показано, мол, смотрите - украинцы нелюди. Это ужаснуло Европу и весь мир. Но давайте вспомним, как итальянцы спокойно смотрели, как в море гибли корабли с иностранцами, которые не были больными, а просто бежали в Европу за лучшей жизнью из зоны боевых конфликтов. Итальянцы спокойно смотрели, хлопали в ладоши своему лидеру, и их это ни капли не смущало", – говорит активистка.

Она рассказывает, что итальянцы, которые общаются с украинской диаспорой, понимают эту проблематику. Однако те, кто поддерживает Россию, распространяют негатив и используют тему коронавируса, чтобы лишний раз похвалить президента РФ Владимира Путина.

"Представители Маттео Сальвини (ультраправый политик, экс-заместитель премьер-министра Италии, - "Апостроф") распространяют фейки, что у Путина нет ни одного больного. Поэтому ситуация в Санжарах была создана искусственно, чтобы отвернуть лицо Европы от украинцев - таких противных гадких нелюдей, и на фоне всего этого уменьшить симпатию к нам и снять в конечном итоге санкции с России. В крайнем случае, ее использовали для этого", – резюмирует Олеся Татарин.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украинцы в Италии боятся, что их забросают камнями на Родине - активистка из Рима.

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