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Места в моргах больше нет: Испания побила страшный рекорд по коронавирусу и обогнала Китай

среда, 25 марта 2020, 15:03
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Фото: Facebook

Испания опередила Китай по количеству жертв в связи с коронавирусом и вышла на второе место в мире после Италии.

Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения Испании.

Количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии – 6820 умерших.

Всего за 24 часа в Испании умерли еще 738 человек в связи с вирусом - это на 27% больше, чем вчера.

Количество заражений за сутки выросло на 7937 случаев, то есть на 20%. Общее количество заражений составило 47 610 человек.

3166 человек находятся в отделениях интенсивной терапии, 5367 – выписаны. Это соответственно на 20% и 41% больше, чем вчера.

Как отмечает Sky News, в Испании отели превращаются во временные больницы, а ледовый каток в столице Мадриде используется в качестве временного морга.

Правительство Испании надеется, что до конца недели начнут давать результат жесткие карантинные меры.

Как сообщал "Апостроф", из-за резкого увеличения в Испании смертности от коронавируса, которая сопутствовала невероятному скачку числа инфицированных, похоронные бюро в Мадриде начали отказываться принимать тела покойных.

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