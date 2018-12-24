Появились новые данные о казни геев в Чечне: подробности

Шото-Шамиль Акаев и Аюб Ибрагимов, которых удерживали в так называемой "секретной тюрьме для геев" на территории Чечни, были убиты 30 марта 2017 года выстрелами в затылок с близкого расстояния.

Об этом пишет "Новая газета", ссылаясь на данные судебно-медицинскую экспертизу, полученную в ходе проверки Следственного комитета.

При этом по официальной версии Акаева и Ибрагимова застрелили якобы при попытке нападения на полицейских.

В докладе СК РФ проанализированы сообщения о преступлениях, имевших место в Чечне с 1 января 2017 года по 31 января 2018 года, а также реакция на них российской власти и правоохранительных органов. Факт совершения этих преступлений признан "неопровержимым и доказанным".

СК начал проверку по заявлению гражданина России, жителя Пермского края Максима Лапунова, который проживал в Чечне в течение двух лет. В октябре 2017 года он был задержан местной полицией и доставлен в Управление уголовного розыска МВД Чечни, где, по его словам, незаконно содержался в подвале две недели, подвергаясь избиениям по причине своей гомосексуальной ориентации.

От мужчины также требовали выдать чеченцев, с которыми он вступал в близкие отношения. Лапунову удалось выбраться из тюрьмы благодаря помощи родственников.

После этого он написал заявление на имя главы СК РФ Александра Бастрыкина, где Лапунов дал подробнейшие описания места своего заключения, а также сотрудников полиции, присутствовавших там.

По его словам, одновременно с ним в подвале находились десятки задержанных, в том числе Акаев и Ибрагимов. Их держали в заточении более 40 суток, пытаясь выбить признание в причастности к убийству.

Следователи установили, что Акаев и Ибрагимов пропали 6 февраля 2017 года и были убиты спустя полтора месяца. Однако отказались возбуждать уголовное дело в связи с тем, что "обстоятельства, изложенные в заявлении Лапунова, касающиеся его незаконного задержания, не получили объективного подтверждения".

Как сообщал "Апостроф", ранее брат главы Чечни сбил насмерть мать с ребенком.