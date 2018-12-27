Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с тяжелобольным десятилетним Колей Кузнецовым из Ставропольского края.
Об этом сообщает "РИА Новости".
Отмечается, что Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать руку главе РФ. Кроме того ребенку и его семье устроили экскурсию по палатам Московского Кремля.
Тяжелобольной мальчик написал о своей мечте в письме Путину.
В свою очередь в сети поступок президента РФ назвали лицемерным. Комментаторы обвинили Путина в пиаре на больных детях, напомнив о других подобных встречах.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты.