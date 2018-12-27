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Лицемерие без границ: в сети жестко прошлись по видео встречи Путина с больным мальчиком

четверг, 27 декабря 2018, 23:48

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с тяжелобольным десятилетним Колей Кузнецовым из Ставропольского края.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Отмечается, что Путин исполнил мечту мальчика, который хотел пожать руку главе РФ. Кроме того ребенку и его семье устроили экскурсию по палатам Московского Кремля.

Тяжелобольной мальчик написал о своей мечте в письме Путину.

В свою очередь в сети поступок президента РФ назвали лицемерным. Комментаторы обвинили Путина в пиаре на больных детях, напомнив о других подобных встречах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия, Путин

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