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Украина закрывает избирательные участки в России: где можно будет проголосовать

понедельник, 31 декабря 2018, 17:20

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение закрыть участки для голосования на территории России.

Об этом свидетельствует постановление №274, обнародованное на сайте ЦИК.

Отмечается, что ЦИК рассмотрел представление Министерства иностранных дел Украины от 19 декабря 2018 года о внесении изменений в перечень заграничных избирательных участков, образованных на постоянной основе.

Как свидетельствует документ, ЦИК перенес 5 избирательных участков с территории Российской Федерации в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в понедельник, 31 декабря, в Украине официально стартовала избирательная кампания очередных выборов президента, которая продлится 90 дней.

Кроме того, ранее украинцам объяснили, как голосовать на выборах с ID-картами вместо паспортов.

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