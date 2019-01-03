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В России произошло новое ЧП с обрушением здания: фото и видео

четверг, 03 января 2019, 21:16
Фото: соцсети

В четверг, 3 января, в городе Новочеркасск (Россия) обрушилось четырехэтажное здание офисного и развлекательного центра.

Об этом сообщает местное ведомство МЧС.

Уточняется, что ЧП произошло около 18:30 по местному времени (17:30 по Киеву) на улице Буденновская. Так, обвалилась часть дома, которая расположена над отделением отделения "Сбербанка". Во время ЧП в боулинг-клубе находились люди. Информации о пострадавших или погибших пока нет.

"По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. На месте крушения дома работают спасатели", – говорится в сообщении управления по делам ГОЧС Новочеркасска.

Как сообщал "Апостроф", в результате обвала дома в Магнитогорске из-за взрыва бытового газа погибли 39 человек. По последним данным, неопознанными остаются двое погибших.

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