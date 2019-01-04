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Угроза захвата Россией Беларуси: названы главные ошибки Лукашенко

пятница, 04 января 2019, 10:07

За время у власти в Беларуси президент Александр Лукашенко наделал ряд ошибок, которые сейчас позволяют Кремлю диктовать свои условия и фактически "интегрировать" страну в РФ.

Об этом "Апострофу" рассказал белорусский политический и общественный деятель, сопредседатель партии Белорусская Христианская Демократия Виталий Рымашевский.

"Самая серьезная ошибка была сделана им в самом начале его правления. Он пришел к власти под лозунгами реанимации СССР и даже стремился стать лидером реанимированного Союза. Именно Лукашенко лоббировал эту идею, у него были высокие рейтинги в РФ, если сравнивать с Борисом Ельциным. Лукашенко лоббировал идею интеграции с РФ. Это сделало Беларусь заложницей России и в экономическом, и в политическом, и в военном плане", - отметил он.

По словам Рымашевского, первые 15 лет своего правления Лукашенко пытался планомерно реализовать этот план, планомерно уменьшая значение белорусского языка, национальной культуры, и внедряя в силовые структуры пророссийские агенты. При этом Запад подавался как угроза.

"Напомню, что в Беларуси идеологи есть на каждом госпредприятии, в университете и армии в качестве политруков. Через них проводилась идеи союза с Россией и единого народа. Подрыв экономической независимости связан с фатальными ошибками: завязывание белорусской экономики на российский рынок, дешевые энергоносители и отсутствие реформ, которые позволили бы белорусской экономике быть более конкурентоспособной в современном мире, а значит – более независимой от любого государства", - добавил он.

Политик пояснил, что за последние 5 лет Лукашенко понял свои ошибки, однако его шансы перехватить власть в России сведены к нулю - там власть жестко контролирует ФСБ, силовые структуры, подконтрольные Путину.

"Лукашенко понимает, что его могут либо просто уничтожить в рамках большого государства, либо сделают маленьким вассалом. Поэтому постепенно в Беларуси стала меняться политика: много говорят о диверсификации экономики, есть послабления в сфере белорусского языка, пропаганды национальной культуры. Но время упущено", - подчеркнул Рымашевский.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик.

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