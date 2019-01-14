УкроДРГ взорвут мост в Крым: в Украине объяснили истерику Кремля

Заявления российских пропагандистов об "угрозе украинских диверсантов" для Крымского моста свидетельствуют о том, что существуют проблемы с его состоянием.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин.

По его словам, мост в оккупированный Крым является способом "дерибана" денег для руководства России и пиар-проектом президента Владимира Путина.

"Я изначально говорил, что Крымский мост это чисто пиар-проект для рейтинга Путина и дерибан российского бюджета для его подельников из кооператива «Озеро». Он задумывался не для решения проблем логистического обеспечения полуострова. А постоянные истерики первых лиц об укроДРГ, мечтающих взорвать мост, это толстые намеки на то, что с мостом не все в порядке. С рациональной точки зрения, в принципе, нам выгодно, чтобы он прослужил до полного вывода 40-тысячной российской группировки из украинского Крыма", – отметил Карин.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на путинский мост в Крым потратят еще почти 100 млн рублей.