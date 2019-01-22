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Виноват снегопад: появились данные о погибших и причине крушения бомбардировщика в России

вторник, 22 января 2019, 15:17

Крушение бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ произошло при попадании самолета в снежный заряд при выполнении планового полета.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на Минобороны России.

"В Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3", - говорится в сообщении.

"Снежный заряд" – это сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра. Обычно такие явления наблюдаются в тылу циклонов и на холодных фронтах. Опасность снежных зарядов в том, что при их прохождении видимость резко уменьшается почти до нуля.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, бомбардировщик мог разбиться из-за ошибки пилотирования в плохих погодных условиях.

В результате крушения два члена экипажа погибли, один из выживших остался в лазарете у военных, и один находится в больнице в реанимации.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России произошло серьезное ЧП с участием самолета Су-34.

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