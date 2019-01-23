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В России оконфузились с присуждением почетного звания главе РПЦ

среда, 23 января 2019, 11:10

Президиум Российской академии наук заявил, что информация о том, что патриарху Кириллу присудили звание почетного профессора, появилась по ошибке.

Соответствующее сообщение 22 января опубликовали на сайте РАН.

Члены Академии наук извинились перед патриархом, а также выразили надежду на "плодотворное сотрудничество" с ним.

В сообщении РАН также сказано, что в законы, которые позволяют академикам присваивать почетные звания выдающимся деятелям культуры и науки, могут внести изменения.

Напомним, 18 января стало известно, что патриарх Кирилл и глава Совфеда Валентина Матвиенко стали почетными профессорами РАН. В пресс-службе академии пояснили, что глава РПЦ - большой популяризатор науки, он участвовал в съемках научно-популярной телепередачи "Очевидное - невероятное".

Тогда также сообщалось, что торжественная церемония присвоения звания пройдет 22 января на штаб-квартире академии Воробьевых горах. Представлять патриарха Кирилла и Валентину Матвиенко должен был вице-президент РАН Юрий Балега.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети с юмором обсуждал заявление московского патриарха Кирилла о негативном воздействии гаджетов и интернета на человека.

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