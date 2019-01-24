Януковичу будет веселее: в сети показали фото прилетевшего в Москву президента Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выехал из охваченной протестами страны, и приехал в Москву.

Об этом написал в Telegram-аккаунте WarGonzo российский пропагандист Семен Пегов.

"Мадуро уже в Москве. Готовится к эфиру на одном из федеральных каналов", - сообщил он, опубликовав соответствующее фото.

В сети тут же стали комментировать этот факт.

"Пишут, что Мадуро в Москве. Интересно чи обрадуется шапкокрад легитимович соседу", - прокомментировал блогер под ником Фашик Донецкий визит Мадуро в Москву.

Отметим, что в столице Венесуэлы Каракасе в среду, 23 января, начались протесты против президента Николаса Мадуро, участие в которых приняли тысячи людей.

Как сообщал "Апостроф", в результате протестов в Венесуэле 16 человек погибли и 150 были задержаны. Они привели к тому, что глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны и принес присягу.