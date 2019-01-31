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Путин vs Гитлер: в России суд оштрафовал блогера за видео рэп-баттла

четверг, 31 января 2019, 03:25

Городской суд российской Костромы 29 января оштрафовал на 1 тыс. руб. блогера за публикацию двух видео, в которых силовики нашли признаки экстремизма. Одним из видео оказался импровизированный рэп-баттл между анимированным Владимиром Путиным и "Адольфом Гитлером".

Об этом сообщает местное издание "7x7".

Отмечается, что блогер опубликовал видео на странице соцсети "ВКонтакте" еще в 2014 году. Вторым был видеоролик про беспорядки на Манежной площади в 2010 году. В 2019 году эти видео заинтересовали полицейских.

На молодого человека составили протокол по административной статье 20.29 "Производство и распространение экстремистских материалов". На видеозаписях обнаружили изображения запрещенной символики и националистические выкрики.

По словам блогера, в полицию его впервые вызывали 26 января. Сотрудники полиции интересовались видеозаписями с инструкциями по сборке оружия и "настоятельно порекомендовали" удалить их со страницы "ВКонтакте". По словам блогера, такие ролики любой может найти в интернете. Видеоролики про беспорядки на Манежной площади тоже лежат в открытом доступе на видеохостингах.

Блогер рассказал, что на суде признал свою вину, потому что "не хотел проблем", и удалил все ролики, к которым предъявили претензии.

Как сообщал "Апостроф", ранее у Путина выдали глупость о войне с Гитлером.

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