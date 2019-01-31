В России нашли мертвой знаменитую советскую актрису: озвучена причина смерти

В Москве на 87-м году умерла советская актриса Валентина Березуцкая.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Советскую актрису нашли мертвой в ее квартире. Причиной гибели Валентины Березуцкой стала острая сердечная недостаточность. В последнее время актриса часто жаловалась на боли в сердце.

"Эти полгода за ней ухаживала сиделка. Она и нашла ее в квартире на улице Довженко — задыхающейся. Два часа врачи пытались ее спасти. Не получилось", - говорится в сообщении.

Актрису называли "королевой эпизодов". Отметим, что актриса сыграла более 200 ролей в кино. Широкую известность ей принесло участие в фильмах "Покровские ворота", "Летят журавли", "Вечный зов", "Любить по-русски" и многих других.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о смерти известной украинской актрисы Юлии Волчковой.