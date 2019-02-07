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В России произошло опасное ЧП вне законов физики: опубликованы фото

четверг, 07 февраля 2019, 23:51

В российском Санкт-Петербурге кусок оторвавшейся покрышки автомобиля разбил окно на шестом этаже жилого дома.

Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД.

Кусок покрышки оторвался, когда водитель резко нажал на газ, чтобы вывезти застрявшую машину из сугроба. В итоге колесо автомобиля лопнуло.

"Автовладелец так яростно выжимал педаль газа, что у его "ласточки" взорвалось левое заднее колесо, а ошмётки от покрышки долетели аж до 6-го этажа и разбили окно в одной из квартир", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что собственники жилья отказались от разбирательства, так как владелец дорогой иномарки пообещал восстановить последствия утреннего ЧП.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России обрушился жилой дом.

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