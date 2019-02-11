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Повернуть историю не удастся: в России озвучили мрачные перспективы режима Путина

понедельник, 11 февраля 2019, 23:16

Несмотря на попытки Кремля отбелить имидж президента России Владимира Путина, удержать власть ему удастся лишь совершая преступления и новые акты агрессии.

Об этом "Апострофу" рассказал российский блогер и финансист Слава Рабинович.

По его словам, пропаганда власти в России перестает работать, поскольку люди становятся беднее и видят, как из-за девальвации рубля снижается их платежеспособность внутри РФ и за ее пределами.

"Самое главное – Путин, как и некоторые другие деятели в истории мира, пытается не просто остановить историю, а повернуть ее вспять. Но закон истории таков, что никогда и никому еще не удавалось повернуть историю вспять на длительное время. Это не получится и у Путина и его ОПГ, в независимости от их попыток отбелить его имидж, чтобы попытаться поднять его рейтинг – их поезд уже ушел. Даже если не будет военных кампаний в Сирии и Украине, то нищета и бедность никуда не денутся. Сочетание фашизма с бандитским неофедализмом никогда не приносило благополучия населению этой страны", – отмечает Рабинович.

Блогер считает, что Путин и его окружения будут удерживать власть любой ценой.

"Путин и его ОПГ будут делать все, чтобы удерживать власть. И они могут это делать, только совершая преступления и уходя от ответственности. Если им понадобится новый виток агрессии, они предпримут и этот шаг. Но здесь мы не можем что-либо прогнозировать, потому что мы имеем дело с самой отмороженной преступной группировкой, которую никогда ранее не видел мир за всю историю его существования. Проблема еще и в том, что мир до сих пор по-настоящему не понимает, какова опасность путинской ОПГ, захватившей второй по величине в мире арсенал ядерного оружия", – резюмирует Рабинович.

Подробнее о перспективах российской власти читайте в материале "Апострофа": У Путина осталось лишь два варианта: без кровавых событий в России не обойтись.

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