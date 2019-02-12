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В России суд "кинул" вдову сирийского "ихтамнета" Путина

вторник, 12 февраля 2019, 10:10

В Ростовской области РФ суд отклонил иск вдовы бойца ЧВК "Вагнер" Алексея Рубанова Луизы Рубановой, которая хотела взыскать с государства два миллиона рублей в качестве компенсации за смерть мужа в Сирии.

Об этом пишет "Коммерсант".

В иске Рубановой подчеркивалось, что, согласно медицинскому заключению, смерть ее мужа была насильственной (в МИД РФ сообщили, что он умер в результате "обугливания тела"). Истица не утверждала, что ее муж воевал в Сирии, отмечая, что он мог находиться там с "гражданским визитом". Официально действующие в Сирии российские военнослужащие не приняли мер по его эвакуации из зоны военного конфликта, говорится в иске.

Суд отказал Рубановой в компенсации, посчитав недоказанным, что смерть ее мужа наступила в результате противоправных действий российской армии или иных силовых ведомств РФ.

Кроме свидетельства о смерти в определенном месте, истцом не представлено доказательств, подтверждающих наступление смерти в результате действий военнослужащих РФ в связи с непринятием ими мер, направленных на обеспечение безопасности населения в период проведения военных действий в Сирии.

Рубанов погиб в феврале 2018 года в Восточной Гуте. Мужчина, отслуживший срочную в российской армии, долгое время не мог найти работу, которая бы обеспечивала его семью, а потом стал бойцом ЧВК.

В составе группы наемников он трижды направлялся в "командировки" в Сирию, получив за них две медали "За кровь и храбрость" с номером личного жетона. Из третьей "командировки" в Ростовскую область доставили уже тело бойца в цинковом гробу. Сопровождавшие "груз 200" мужчины, по некоторым данным, передали родителям бойца конверт с деньгами - невыплаченной ему зарплатой и компенсацией.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии ликвидировали очередного путинского "ихтамнета".

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