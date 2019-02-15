Стала известна судьба задержанных в Казахстане украинцев

Украинских правозащитников Людмилу Волошину и Валерия Явтушенка, которых накануне задержали в Казахстане, депортировали ночью 15 февраля.

Об этом пишет "Громадське", ссылаясь на данные Института массовой информации.

По словам эксперта ИМИ Ирины Земляной, суды, во время которых Волошину и Явтушенко решили вернуть в Украину, провели без адвокатов и свидетелей.

"Сейчас они летят в Киев в самолете. Телефоны выдали непосредственно при посадке. Депортация", - сообщила она.

Украинцы в Казахстане были наблюдателями официальной правозащитной миссии Итальянской федерации по правам человека (Comitato Italiano Helsink).

О задержании Волошиной и Явтушенко стало известно 14 февраля. В ИМИ предположили, что вероятной причиной задержания могло стать то, что недавно судья в Казахстане вынес оправдательный приговор в одной из политических дел, после этого его начали преследовать. Украинским наблюдателям удалось пообщаться с этим судьей.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев арестовали в ЕС за перевозку 2,5 тонн наркотиков.