В Питере произошел обвал здания университета: подробности и первые видео

В Санкт-Петербурге (Россия) обрушилось здание местного исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщают местные СМИ.

Так, в здании обрушились перекрытия с пятого по второй этажи на площади 150 квадратных метров. На данный момент известно об эвакуации 60 человек. Уточняется, что перекрытия могли обрушиться из-за нарушения технических требований при проведении ремонтных работ.

В то же время, по данным управления МЧС в Санкт-Петербурге, под завалами могут находиться люди. Их точное количество неизвестно. В администрации вуза уточнили, что могли пострадать студенты на факультативном занятии.

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