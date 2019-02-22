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В России девочка умерла в муках в запертой квартире: в сети нашли фото ребенка и горе-матери

пятница, 22 февраля 2019, 23:47

В российском Кирове трехлетняя девочка умерла в закрытой на несколько дней квартире.

Об этом сообщает ran24.ru.

Видимых телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено. По информации из соцсетей, ребенок мог погибнуть от обезвоживания: мать оставила ее одну.

Отмечается, что горе-матерью оказалась 21-летняя Мария П. Девушка объяснила, что просто "загуляла", оставив ребенка одного на неделю. В это время её маленькая дочка умирала от обезвоживания. Именно такой диагноз по предварительной информации констатировали врачи.

Как стало известно, Мария родила в 18 лет, но ребенка воспитывала одна, замуж так и не вышла. Друзья характеризуют ее веселой, общительной и доброй, но кроме этого называют дамой легкого поведения, готовой на беспорядочные связи с мужчинами. Соседи заявляют, что ребенок часто оставался один на день-два. Один раз видели, как девочка выкидывала из окна свои игрушки, видимо, ребенок пытался привлечь внимание прохожих.

По слухам, Мария не появлялась дома несколько дней. Вечером через два дня в квартиру пришла бабушка, чтобы проведать родных. К тому моменту маленькая девочка уже была мертва. Прибывшие на место ЧП медики подтвердили это, передает kp.ru.

"20 февраля в одной из квартир, расположенных на улице Щорса города Кирова, было обнаружено тело трехлетней девочки. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. С целью установления истинных обстоятельств произошедшего, выяснения причин смерти девочки возбуждено уголовное дело, в рамках которого назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в СУ СК России по Кировской области.

В день, когда нашли бездыханное тело девочки, ей должно было исполниться 3 годика. Следователи не сообщают, арестована ли мать ребенка и воздерживаются от комментариев по этому делу.

В свою очередь пользователи соцсетей не поверили в правдивость слухов. Одни утверждают, что девочка осталась одна на несколько дней и скончалась, а другие не верят в это.

Детский психолог Вера Лыскова, пояснила, что ребенок мог безостановочно звать на помощь, а мог и просидеть несколько дней в полном молчании.

"У всех детей есть индивидуальные особенности. Сначала, в принципе, малышка должна была привлекать к себе внимание, кричать, плакать. Но потом она могла понять, что усилия тщетны. В таком случае инстинкты диктуют минимум движений и голосовых усилий, чтобы сэкономить силы", - рассказала она.

"Даже у трехлетнего ребенка есть жизненный опыт. Был этот опыт позитивным или негативным, вот в чем вопрос. Если ребенок знает, что может кричать до ночи, но мама все равно не придет, то он и не станет звать на помощь", - добавил эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Закарпатье мужчина убил супругу и три дня жил взаперти в доме с ее телом и 4-летним сыном.

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Раздел: Мирэкс-СССР Тема:
Теги: Россия

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