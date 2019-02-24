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В России пьяный устроил смертельное ДТП на тротуаре: момент попал на видео

воскресенье, 24 февраля 2019, 10:37

В российском Санкт-Петербурге на Невском проспекте BMW Х6 на большой скорости выехал на тротуар и сбил группу пешеходов.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

Инцидент произошел в ночь на 24 февраля. В результате аварии двое человек погибли и еще трое получили ранения. Водитель внедорожника, после наезда а пешеходов врезался в дверь кафе.

Местные СМИ сообщают, что задержанный 30-летний водитель заявил на медицинском освидетельствовании, что перед поездкой дышал "веселящим газом", а во время движения отключился. По информации издания, пострадали не трое, а четверо человек; среди погибших - 40-летний гражданин США.

Внимание, видео 18+!

По информации телеграм-канала 112, за рулем находился уроженец Азербайджана Мурад Касымов. На его авто был наложен арест приставами, поскольку "хозяин весь в долгах". Также были опубликованы фото мужчины.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывший начальник полиции устроил смертельное ДТП под Луцком.

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