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Крушение самолета в России: новые подробности и фото

четверг, 28 февраля 2019, 16:52
Фото: LIFE SHOT\Telegram

Легкомоторный самолет, который разбился в четверг, 28 февраля, в Московской области, упал на жилой дом на дачном участке.

Об этом сообщили в местном управлении МЧС России.

"Самолет упал на дачный участок, задев угол веранды жилого дома. В доме никого не было, на земле пострадавших нет", - сказали в главке.

Отмечается, что катастрофа произошла в районе садового товарищества "Отдых" в Коломенском районе. Самолет упал на жилой дом на дачном участке.

В результате погибли два пилота. На земле никто не пострадал.

Как сообщал "Апостроф", 22 января бомбардировщик Ту-22М3 потерпел катастрофу при посадке на военный аэродром в Мурманской области.

18 января два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись над акваторией Японского моря. По одной из версий, во время учений в сложных метеорологических условиях ведомый самолет потерял в облаках ведущего, в результате чего они столкнулись в воздухе.

Ранее в России разбился истребитель МиГ-31. Самолет упал во время планового учебного полета.

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