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Названы фамилии россиян, которых накажут за агрессию в Керченском проливе

понедельник, 11 марта 2019, 19:20

Стали известны фамилии восьми россиян, против которых ЕС введет индивидуальные санкции в связи с агрессией России в Азовском морем.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Согласно информации, которой располагает "Интерфакс-Украина", в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось, что эти восемь человек – российские военнослужащие и представители ФСБ. Уточняется, что решение по санкциям будет принято до конца этой недели.

Добавим, что на сегодня в санкционном списке ЕС против России находятся 153 человека и 40 компаний, срок действия санкций для которых истекает 15 марта. Этот пакет санкций ЕС продолжает каждые полгода.

Как сообщал "Апостроф", ранее с топ-чиновника времен Януковича сняли санкции ЕС.

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