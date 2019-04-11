В сети язвят над судьбой одноногой "ополченочки", воевавшей на Донбассе: фото

Бывшая участница рейдерских захватов предприятий на Донбассе Вера Калмыкова лишилась ноги в ходе своей "службы" в рядах боевиков ДНР и теперь вынуждена просить милостыню через свои профили в соцсетях, чтобы прокормить семью.

Об этом рассказал на своей странице в Twitter блогер Денис Казанский.

Сама Калмыкова утверждает, что у нее четверо детей, а также, что она никакой помощи от главарей ДНР не получает. Также она отмечает, что протез пока ей поставить не могут – врачи считают, что ей нужна повторная ампутация.

"Ополченочка Вера Калмыкова пошла воевать и лишилась ноги, помогая Курченко отжать у Ахметова заводы и шахты. Теперь она никому не нужна и просит милостыню в Твитере. В фильме "Ополченочка" такого конечно не покажут", - отметил блогер.

Также у себя в аккаунте Калмыкова пожаловалась, что ей приходилось ездить в российский Таганрог, чтоб возобновить доступ к заблокированному банком счету, поскольку в РФ ее обвинили в отмывании денег, присланных в качестве гуманитарной помощи.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик Алексей Смирнов оказался в центре внимания после своих публикаций "ВКонтакте", где он собирал деньги на "продолжение гуманитарной миссии на Донбассе". Он сам признался, что на собранные фондом деньги уехал в Исландию.