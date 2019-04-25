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Пьяный дед засунул двухлетнего внука в горящую печь: подробности кошмара

четверг, 25 апреля 2019, 04:25
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В российском городе Омск пьяный 53-летний дед засунул двухлетнего внука в горящую печь.

Об этом сообщают местные СМИ.

В частности, как стало известно, ребенка со своими родителями оставила 21-летняя мать, которая ушла на работу.

Сообщается, что в какой-то момент пьяный мужчина вырвал ребенка из рук своей супруги и выгнал ее из дому. После этого он затолкал малыша в горящую печь. Спасти малыша из огненной ловушки удалось только когда женщина, заручившись помощью соседки, сумела ворваться в дом.

По данным правоохранительных органов, мальчик получил ожоги 50% тела и сейчас находится в реанимации.

Против деда возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.

Местные СМИ также сообщают, что семья, в которой воспитывается малыш, считается неблагополучной и ранее состояла на учете в органах профилактики.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в России ребенок сжег целую семью.

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