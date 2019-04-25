RU   UA   EN  

четверг, 25 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.30
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

25 апреля

17:50
Оккупанты превратили "стройку века" в Крыму в трассу смерти: опубликованы фото
17:49
Реконструкция Шулявского моста под угрозой срыва из-за действий АМКУ – строители
17:39
Россия хотела помочь: известный юморист сделал циничное заявление об Украине
17:26
Шрамы войны: появились фото изуродованного Донбасса, снятые из космоса
17:21
День дочери 2019: самые трогательные фото звездных пап с дочками
17:19
Пошел в разведку с украинским флагом: появилась яркая фотожаба с экс-главарем ЛНР
17:00
Гороскоп на завтра: карьерные успехи у Тельцов и финансовые траты у Скорпионов
16:59
Рабинович сражается с депутатами, чтобы больницу "Феофания" передать детям – эксперт
16:54
"Русский мир" вас бросит: в сети напомнили о судьбе "дятла" с Донбасса, получившего паспорт РФ
16:53
​В Украине стремительно растут цены на топливо: новые цифры
16:51
У Путина случился конфуз с "российскими" роботами: фото и видео
16:51
В Киеве жестоко наказали "героя парковки", оставив грозное послание: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Путина случился конфуз с "российскими" роботами: фото и видео

четверг, 25 апреля 2019, 16:51
переглянути новину українською

Во вторник, 23 апреля, президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита побывал в Суворовском военном училище, которое расположено в Санкт-Петербурге. Курсанты продемонстрировали ему роботов, которых российские СМИ окрестили, как "разработки училища в сфере искусственного интеллекта".

Однако пользователи сети заметили, что это разработка, как две капли воды, похожа на продукцию южнокорейской компании Robotis. Они есть в свободной продаже.

На этом фото явно видно сходство двух роботов. Слева: скриншот видео РИА "Новости". Справа: кадр из ролика, в котором демонстрируют разработку Robotis.

А вот еще один обзор видео, который датирован 2013 годом. На нем робот отжимается от пола и становится на руки.

Такая фотография размещена на сайте учебного заведения. На ней конкурсанты демонстрируют свою разработку.

Как писал ранее"Апостроф", соцсети нашли тайный смысл в указе Путина для Донбасса. Кроме того, Ким Чен Ын развеселил сеть "смертельным" подарком для Путина.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: