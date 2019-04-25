У Путина случился конфуз с "российскими" роботами: фото и видео

Во вторник, 23 апреля, президент России Владимир Путин в рамках рабочего визита побывал в Суворовском военном училище, которое расположено в Санкт-Петербурге. Курсанты продемонстрировали ему роботов, которых российские СМИ окрестили, как "разработки училища в сфере искусственного интеллекта".

Однако пользователи сети заметили, что это разработка, как две капли воды, похожа на продукцию южнокорейской компании Robotis. Они есть в свободной продаже.

На этом фото явно видно сходство двух роботов. Слева: скриншот видео РИА "Новости". Справа: кадр из ролика, в котором демонстрируют разработку Robotis.

А вот еще один обзор видео, который датирован 2013 годом. На нем робот отжимается от пола и становится на руки.

Такая фотография размещена на сайте учебного заведения. На ней конкурсанты демонстрируют свою разработку.

Как писал ранее"Апостроф", соцсети нашли тайный смысл в указе Путина для Донбасса. Кроме того, Ким Чен Ын развеселил сеть "смертельным" подарком для Путина.