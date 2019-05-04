Сети шокировали "праздничные" фото российских полицейских к 9 мая

Под Ростовом организовали абсурдный проект "Потомки героев", приуроченный к празднованию 74-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области РФ.

Уточняется, что фотографии российских правоохранителей ежедневно будут публиковаться в официальных аккаунтах ростовской полиции в соцсетях. Также в рамках проекта проходят съемки клипа, презентация которого состоится накануне 9 Мая.

В сети тут же стали комментировать фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Петербурге неизвестные активистки в противогазах и топлесс устроили антивоенную акцию. Они пришли под военкомат со свертками в руках, в которые было завернуто сырое мясо.

Также в российском Волгограде шестеро активистов провели 2 декабря одиночные пикеты в поддержку украинских пленных моряков.