В России прогремел взрыв на химзаводе: есть погибшие

В понедельник, 6 мая, в Пермском крае России произошел взрыв на крупном химическом заводе "Азот".

Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент, Министерство чрезвычайных ситуаций РФ подтвердило гибель 3 человек в результате взрыва, еще один получил тяжелые ранения.

Химзавод "Азот" производит аммиак, азотную кислоту, нитрит-нитратные соли и аммиачную селитру. Взорвалась, по предварительным данным, цистерна с химической жидкостью.

По информации представителей экстренных служб, утром при механическом вскрытии емкости с остатками аммиака режущим инструментом произошел хлопок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в одном из частных домов села Вольное Киевской области в результате взрыва тротиловых шашек погиб человек, еще трое людей получили ранения.