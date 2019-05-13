В России собираются праздновать еще один День победы

В Госдуме РФ появился проект о праздновании 3 сентября в России второго Дня Победы - над милитаристской Японией.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Отмечается, что проект был размещен в базе данных законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Депутаты Госдумы отметили, что в федеральном законе РФ не отражена дата победы над Японией во Второй мировой войне в качестве памятной, якобы там лишь значится День окончания войны 2 сентября. По их мнению, "суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии" таким образом не была отражена.

Также российские законодатели обратили внимание на риски, связанные с непризнанием победы над Японией, якобы без закрепления этой даты законность включения Курил в состав РФ можно поставить под сомнение.

"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - говорится в пояснительной записке.

Представители КПРФ считают, что такой праздник нужен в том числе и для поддержания территориальной целостности России на Дальнем Востоке и воспитания патриотизма у российских детей.

Как сообщал "Апостроф", ранее российский представитель ТКГ Борис Грызлов, заявил, что Украина якобы "не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты", что привело к созданию самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".