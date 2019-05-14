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Фаталити! Сеть взорвало видео с Якубовичем в Mortal Kombat

вторник, 14 мая 2019, 03:30
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В сети было опубликовано видео, где телеведущий легендарного российского шоу "Поле Чудес" Леонид Якубович стал персонажем игры Mortal Kombat.

Видео было опубликовано в YouTube-канале animaction decks.

Для ролика персонажа Леонида Якубовича снабдили большим набором его характерных реплик, сказанных в эфире шоу, кожаным костюмом, а также набором подарков, которые раздавались победителям телевикторины. Ими ведущий пользуется в качестве оружия.

Также российский ведущий снабжен характерной для себя анимацией движений тела и лица.

Примечательно, что Якубович по сюжету ролика проходит игру до конца и даже становится ее победителем, по причине того, что финальный босс сбегает с горой бытовой техники – традиционными подарками на "Поле Чудес".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео встречи российского президента Владимира Путина и его учительницы, быстро ставшее мегапопулярным в сети.

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