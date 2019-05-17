RU   UA   EN  

пятница, 17 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

17 мая

08:00
День борьбы с гомофобией и именины Никиты: какой праздник 17 мая
07:57
Грозовой циклон в Украине: синоптик дала прогноз на выходные и следующую неделю
07:39
Радикалы пришли с дымовыми шашками "в гости" к главе РПЦ: опубликованы фото акции
07:18
В Украине создают альтернативу опасному миномету "Молот": первые детали нового оружия
07:11
На Украину обрушились огромный торнадо и град размером с яблоко: фото и видео стихии
06:52
В Беларуси показали новейший экспериментальный броневик для армии: фото
06:41
Под Киевом две фуры попали в жуткое ДТП с переворотом: опубликованы фото
06:30
Гороскоп на 17 мая: Львам нужно перестать сомневаться, а Рыбам пора отдохнуть
06:27
Появились забавные подробности об амурных страстях главаря ДНР: фото
05:31
Как выглядит изнутри знаменитый завод, где создают украинские самолеты-гиганты: фото и видео
04:38
Ученые обнаружили в Млечном Пути таинственную темную материю
03:35
Ни капли сострадания: сети разгневало видео с мамой убитого на Донбассе наемника Путина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Беларуси показали новейший экспериментальный броневик для армии: фото

пятница, 17 мая 2019, 06:52
переглянути новину українською

В Беларуси компания "140-й ремонтный завод" презентовала экспериментальный бронированный грузовик "Защитник".

Презентация произошла в ходе выставки Milex-2019, передает издание ТТ-Инфо.

Грузовик на базе MRAP (mine resistant ambush protected) имеет защиту от подрывов и способен защитить экипаж при атаке из засады. Для этого автомобиль был оснащен специальной рассеивающей энергию взрыва конструкцией днища кузова – в форме буквы V.

Шасси в белорусском "Защитнике" взято из грузовика МАЗ-631708, под капотом - 400-сильный турбодизель ЯМЗ-7511, при этом кузов полностью бронирован. Кузов машины отвечает четвертому классу защиты, а стекла — пятому классу. Броня "Защитника" сможет выдержать обстрел из автоматов АК74 на расстоянии 10 метров, а стекло не пробьют пули из винтовки СВД.

Автомобиль может перевозить отряд из 14 экипированных бойцов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото военных автомобилей российской армии с расценками. Как позже стало известно, это была акция, устроенная предприятием "Росрезервы.РФ" по продаже списанной техники.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Какой президент Украины выгоден Путину и почему: в России дали ответы

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: