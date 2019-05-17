В Беларуси показали новейший экспериментальный броневик для армии: фото

В Беларуси компания "140-й ремонтный завод" презентовала экспериментальный бронированный грузовик "Защитник".

Презентация произошла в ходе выставки Milex-2019, передает издание ТТ-Инфо.

Грузовик на базе MRAP (mine resistant ambush protected) имеет защиту от подрывов и способен защитить экипаж при атаке из засады. Для этого автомобиль был оснащен специальной рассеивающей энергию взрыва конструкцией днища кузова – в форме буквы V.

Шасси в белорусском "Защитнике" взято из грузовика МАЗ-631708, под капотом - 400-сильный турбодизель ЯМЗ-7511, при этом кузов полностью бронирован. Кузов машины отвечает четвертому классу защиты, а стекла — пятому классу. Броня "Защитника" сможет выдержать обстрел из автоматов АК74 на расстоянии 10 метров, а стекло не пробьют пули из винтовки СВД.

Автомобиль может перевозить отряд из 14 экипированных бойцов.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото военных автомобилей российской армии с расценками. Как позже стало известно, это была акция, устроенная предприятием "Росрезервы.РФ" по продаже списанной техники.