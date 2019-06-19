Гвардейцы Путина спустили на воду катер для охраны Керченского моста: видео

В Ярославской области РФ был спущен на воду первый из четырех катеров проекта "Грачонок", который будет поставлен на вооружение Росгвардии для охраны границ оккупированного Крыма и патрулирования Керченского пролива.

Об этом заявил советник директора Росгвардии Валерий Грибакин для "Лента.ру".

По его словам, катера этого типа предназначены "для борьбы с диверсантами".

Судно длинной 31 метр оснащено глубоководной телевизионной системой и специальными гидро- и воздушными локаторами, которые позволяют обнаруживать, сопровождать и в автоматическом режиме уничтожать цели на расстоянии до 2 тысяч метров и высотах до 1,5 тысячи метров.

На церемонии спуска на воду глава Росгвардии Виктор Золотов сообщил, что войска оккупантов приступают к защите энергомоста и транспортного перехода через Керченский пролив.

"Новые катера займут достойное место в боевом порядке недавно сформированной бригады, на которую возложены задачи по охране столь важного для страны объекта", — заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

По заверениям российского чиновника, в декабре 2019 года все катера заступят на боевое дежурство у границ оккупированного Крыма и незаконно построенного Керченского моста.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Генеральном штабе не планируют больше отправлять корабли украинского морского флота через Керченский пролив, который Россия вопреки нормам международного права считает своими территориальными водами.