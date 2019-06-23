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Названо имя женщины, из-за которой до сих пор страдает Путин

воскресенье, 23 июня 2019, 14:07
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Стало известно, кем была женщина, устроившая постыдный инцидент для президента России Владимира Путина, о котором он рассказал во время прямой линии в четверг, 20 июня.

Об этом сообщают РИА Новости.

Как уточняет издание, инцидент произошел в Сыктывкаре еще в 2010 году. Тогда Путин посещал промышленные предприятия Коми.

Именно тогда женщина, Елена Щербина, ждала Путина на площади, чтобы передать ему информацию о земельном вопросе для многодетных семей.

Как говорит муж женщины, Владимир Щербина, его супруга познакомилась с другой женщиной Валентиной, которая тоже собиралась передать Путину записку о судьбе своего сына, которого по ее мнению незаконно осудили.

Женщины договорились тогда написать одинаковые записки, в расчете на то, что если прорваться к президенту удастся только одной из них, он получит информацию сразу о двух их вопросах.

"Вот эта Валентина вырвалась из рук охраны и побежала к нему, спотыкаясь, падая. Ее пытались задержать, Владимир Владимирович сказал, чтобы ее отпустили", - рассказал Щербина.

Валентина действительно встала на колени перед Путиным и у нее даже появилась испарина на лбу. Президент взял записку, которую она передала.

Как сообщал "Апостроф", накануне пресс-конференции Путина в сети появились меткие карикатуры, высмеивающие общение российского президента с гражданами РФ.

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