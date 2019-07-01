Экс-главарь боевиков ДНР заподозрил неладное в разведении сил в Станице Луганской

Бывший главарь террористических формирований на Донбассе Игорь Гиркин "Стрелков" остался недоволен разведением сил у линии соприкосновения, инициированным украинской стороной.

Об этом он написал у себя на странице ВКонтакте.

По его информации, разведение сил было недостаточным, поскольку в некоторых местах у линии конфликта продолжаются боевые столкновения. Гиркин традиционно для себя обвинил российское руководство в "предательстве" боевиков.

"Пришло время прокомментировать ситуацию с "разведением сил" в Станице Луганской. Укры (украинские военнослужащие – "Апостроф") отошли на... 500 метров, оставив кусочек ранее "отжатой" "серой зоны". "Корпусные" отошли на 1,5 километра, оставив свои передовые позиции.

На всех других участках - в том числе в районе Желобка (ЛНР) - продолжаются артиллерийские перестрелки и ни о каком "разведении" уважаемые украинские партнеры Владимира Владимировича даже не заикаются", - заявил он.

По его мнению, тактически такого рода шаги не оправдываются логикой конфликта, поскольку обе стороны могут резко продвинуться вперед, заняв позиции противника.

"Смысл "разведения" с военной точки зрения - мне пока не до конца ясен. Вполне возможно - его вообще нет ни для одной из сторон, пока... Пока одна из сторон "внезапно" не решит выйти из "договоренностей" и не займет за несколько минут всё оставленное + оставленное противником, существенно продвинувшись вперед", - пояснил Гиркин.

В то же время пользователи соцсетей из Украины отметили иронию такого рода замечаний от бывшего лидера боевиков и указали на ряд ошибок, которые он допустил в ходе пояснений.

Как сообщал "Апостроф", ранее пользователи соцсетей выразили возмущения из-за недавнего видеообращения президента Владимира Зеленского по поводу разведения сил в Станице Луганской Луганской области.