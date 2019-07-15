В сети показали фото "молодого" будущего России в 2030 году

В интернете отреагировали на слухи о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может остаться при власти после выборов в 2024 году, получив должность премьера с расширенными преференциями.

Меткая картинка на эту тему размещена на странице Nasha Canada Newspaper.

"2030 год. Россией руководят опытные и полные сил люди", - говорится в подписи к обработанным фото Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Так, на снимках политики заметно постарели, что вызвало волну обсуждения и насмешек в сети.

Как сообщалось, ранее был озвучен сценарий, как Путин потеряет власть.

Подробнее о способах поднять рейтинг Путина и сохранить власть читайте в материале "Апострофа": Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным.