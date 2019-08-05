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Вся суть России: в сети показали две меткие карикатуры

понедельник, 05 августа 2019, 17:43
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В сети были опубликованы две меткие карикатуры на тему актуальных событий в России – разгона митинга за свободные выборы в Москве и пожаров в Сибири.

Первую карикатуру опубликовал художник Сергей Елкин в Twitter-аккаунте "Радио Свобода".

На ней изображен российский силовик, который бежит разгонять несанкционированный митинг, замахнувшись горящей веткой.

"Ёлкин изобразил на одном рисунке всю сегодняшнюю Россию", - подписан рисунок.

Вторая была залита на странице ВКонтакте российского графического дизайнера Евгения Зубкова.

Автор поместил картинку противостояния активистов и ОМОНа на митинге в Москве прямо в горящий лес, причем водяная пушка на автомобиле полиции направлена не на тушение пожара, а на активистов. Дизайнер назвал свою работу "Приоритеты".

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилась новая карикатура Андрея Петренко, посвященная масштабным пожарам в российской Сибири и отношении к ним президента РФ Владимира Путина. На ней российский президент тушит пожар своеобразным способом.

До этого в сети появилась фотожаба с медведем с логотипа "Единой России", который недоволен реакцией властей на катастрофу.

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