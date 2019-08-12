Появилось забавное фото президента Туркменистана до и после "смерти"

В понедельник, 12 августа, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого ранее ходили активные слухи, встретился с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на две фотографии, одна из которых была сделана два с половиной месяца назад, до слухов о "смерти" Бердымухамедова, а другая – в день последней встречи, 12 августа.

"Гурбангулы Бердымухамедов с Медведевым 2,5 месяца назад и сейчас. За это время президент Туркменистана успел "умереть" и вернуться. И заодно потерять остатки уважения к Медведеву - на этот раз даже не напрягся волосы покрасить, встретил гостя как есть, седой. Не заслужил Медведев, чтобы ради него красоту наводили!", – пишет политолог в комментарии к фото.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля по данным туркменской оппозиции президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов якобы скончался от острой почечной недостаточности. Позже те же источники сообщили, что на самом деле туркменский лидер провел два дня в коме, после чего пришел в себя и вернулся к исполнению обязанностей.