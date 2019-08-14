В России оконфузились с памятником советским солдатам: опубликованы фото

На Амуре в поселке Дипкун солдат НАТО изобразили на отремонтированном памятнике советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Народ, проживающий в поселке Дипкун, негодует по этому поводу. На памятнике изобразили солдат НАТО, с автоматами М-16 (американская автоматическая винтовка)", - рассказал местный депутат Валерий Ветелкин.

Фото памятника и снимок из стоковых фотобиблиотек, который можно найти по тэгу "морская пехота"

"Солдатов НАТО заметили в далёком амурском посёлке Дипкун! К 75-летию Победы там отремонтировали памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. В силуэтах на стеле некоторые распознали выходцев из кошмарного сна любого патриота!", - написала на своей странице в Facebook местная журналистка Елена Котейко.

"Автор картинки либо дебил, либо отрабатывает бабосы. Третьего не дано. Это касается и тех кто принимал работу", - отметил один из комментаторов.

Как сообщал "Апостроф", 9 мая в России отличились целой серией нелепых "победных" плакатов.