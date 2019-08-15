Вся Украина засохнет: на Кремль ТВ выдали новую угрозу Киеву

Скандальный российский политик Владимир Жириновский в эфире телеканала "Россия 1" разразился угрозами в адрес украинцев: в том числе он пригрозил перекрыть русло Днепра.

Об этом Жириновский заявил на пропагандистской передаче "60 минут".

Депутат Госдумы России заявил о том, что украинцы "захлебнутся реками крови за убитых русских".

"Поэтому что мы хотим, то и сделаем! Вот канал! Отсюда поворачиваем – и пошел Тихий Дон. И вся Украина засохнет! Дадим в Крым все, что надо. Как только они увидят начало строительства канала для отвода днепровской воды, все откроют немедленно! И Северо-Крымский канал заработает моментально. Захлебнется Крым водой, захлебнетесь, наводнение будет! Будете просить: "Не надо, остановите эту воду!" – сказал российский депутат.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователей сети возмутил ролик, где российский политик Владимир Жириновский разрезает торт в виде Украины.