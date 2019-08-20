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Свободы больше нет: в Грузии разгорелся новый скандал вокруг телеканала, оскорбившего Путина

вторник, 20 августа 2019, 23:58
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Во вторник, 20 августа, информационный выпуск грузинского телеканала "Рустави 2" был прерван после заявлений в прямом эфире его ведущих Дианы Джоджуа и Михаила Сесиашвили о том, что они покидают канал.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В течение всего этого времени мы были, кризис был и компромиссный тон, но у нас была территория свободы. Сегодня ее на "Рустави 2" нет, поэтому мы уходим с телеканала и продолжим борьбу за свободу. Встретимся в другом пространстве и на другом канале", - заявила Джоджуа.

Также отмечается, что новый генеральный директор "Рустави 2" Паата Салия сообщил на брифинге об увольнении нескольких ведущих журналистов телекомпании.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", телеканал "Рустави 2" отстранил от работы журналиста Георгия Габунию, который в своей воскресной авторской передаче "Постскриптум" обматерил президента России Владимира Путина.

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