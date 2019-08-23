Кто посмотрел, сдохнет: КремльТВ поразило сеть сюжетом о собаке-гипнотизере

На государственном телеканале "Россия 1" в одном из шоу появился уникальный номер: собака-гипнотизер, под взглядом которой люди "падают замертво".

Соответствующее видео бурно обсуждают в социальных сетях.

Собака с "уникальными способностями" и ее хозяйка, Кристина Леннон, появилась в шоу "Удивительные люди" еще в 2018 году, однако внимание на этот фрагмент передачи пользователи обратили лишь недавно.

На видео собака породы немецкий шпиц сидит в центре студии на руках у своей хозяйки. Вокруг нее находятся люди, которым Принцесса (так зовут собаку) по очереди "смотрит в глаза". Те, в свою очередь, сразу засыпают и падают на заранее приготовленные подушки.

На федеральном телевидении всё как обычно

СОБАКА ГИПНОТИЗЁР pic.twitter.com/6UkBnXm3pu — Двач (@ru2ch) August 23, 2019

В комментариях пользователи шутят и удивляются "находчивости" российских телевизионщиков.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", сети взорвало видео адского концерта на росТВ, который показывали 12 июня во время массовых задержаний на протестах в поддержку журналиста Ивана Голунова и других политзаключенных.