"Стреляли" прямо в детей: сеть поразило видео школьной линейки в России

В российском Воронеже на школьной линейке, посвященной началу учебного года, перед детьми проводили показательные выступления подростки в военной форме, которые целились из пистолетов прямо в строй первоклассников.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter блогер Vitauskas.

"Ничего особенного. Просто школьная линейка для младших классов в Воронеже. Если кто не знает, это такой город в одной миролюбивой стране, на которую (по указке США) напала сначала подлая Грузия, а потом "фашистская" Украина. И еще Воронеж угрожает разбомбить агрессивный блок НАТО", – с сарказмом пишет блогер.

Ничего особенного. Просто школьная линейка для младших классов в Воронеже. Если кто не знает, это такой город в одной миролюбивой стране, на которую (по указке США) напала сначала подлая Грузия, а потом фашистская Украина. И еще Воронеж угрожает разбомбить агрессивный блок НАТО pic.twitter.com/dqQeE5IizR — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 3 сентября 2019 г.

"Старшеклассники расстреливают первоклашек, очень актуально", – присоединились к нему в комментариях другие пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 сентября в Челябинске на одной из школьных линеек прозвучала песня "Рюмка водки на столе".