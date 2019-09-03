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"Стреляли" прямо в детей: сеть поразило видео школьной линейки в России

вторник, 03 сентября 2019, 23:25
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В российском Воронеже на школьной линейке, посвященной началу учебного года, перед детьми проводили показательные выступления подростки в военной форме, которые целились из пистолетов прямо в строй первоклассников.

Соответствующее видео публикует на своей странице в Twitter блогер Vitauskas.

"Ничего особенного. Просто школьная линейка для младших классов в Воронеже. Если кто не знает, это такой город в одной миролюбивой стране, на которую (по указке США) напала сначала подлая Грузия, а потом "фашистская" Украина. И еще Воронеж угрожает разбомбить агрессивный блок НАТО", – с сарказмом пишет блогер.

"Старшеклассники расстреливают первоклашек, очень актуально", – присоединились к нему в комментариях другие пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 1 сентября в Челябинске на одной из школьных линеек прозвучала песня "Рюмка водки на столе".

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