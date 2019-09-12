Известный россиянин назвал главные отличия протестов в Украине и РФ

В России гражданское общество до сих пор не является достаточно активным, чтобы обеспечить протестное движение с последующей сменой власти.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он указал на низкую явку на выборах в Москве, перед которыми произошел ряд протестов за допуск независимых кандидатов. По словам Пономарева, в РФ в данный момент просто нет сформированной оппозиции, которая была бы альтернативой режиму Владимира Путина.

"На выборах в Мосгордуму явка была всего 20%. Это означает, что люди в перемены не верили и по большей части остались дома. На Майдан люди выходили, когда был явный выбор – в 2004 году между персоналиями, между командой Януковича и "оранжевой", а в 2014 – когда был выбор между европейской ориентацией и евразийской, пророссийской ориентацией. Был ясный, понятный выбор, и люди вышли, чтобы сказать свое слово. В России на данный момент такого просто нет", - отметил он.

По мнению российского политика, реальной альтернативы Путину в руководстве Россией пока нет, поскольку любые попытки реформ могут обернуться стагнацией и концентрацией власти у олигархов.

"Единственный явный выбор – между путинизмом и ельцинизмом (умеренная рыночная экономика, основанная на договоренностях государства и олигархов, характерен слабый рост экономики и пассивность гражданского общества - "Апостроф"). Среди этих вариантов большинство выбирает путинизм. Если бы было что-то другое, нормальное - свобода, демократия, процветание, - они бы выбрали это", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее освобожденный из плена в РФ режиссер Олег Сенцов заявил, что россияне в основном проявляют безразличие к политическим событиям и смирились с правлением Путина. "Большинству в России все равно - это болото", - заметил он.