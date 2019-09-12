RU  UA  EN

четверг, 12 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

12 сентября

16:10
Санкции ЕС против России продлены: названы сроки
16:10
Обиделись за "зеленых человечков": стало известно, как в Раде наказали депутата партии Порошенко
15:51
Известный украинский футболист вляпался в громкий скандал с полицией: видео
15:50
Свитолина - Путинцева: онлайн видео трансляция
15:44
Скандал с ликвидацией Киевского патриархата: у Филарета показали интересный документ
15:33
На курорте Кирилловка в небе заметили "инопланетян": опубликовано видео
15:21
Роспуск ЦИК: появились подробности о новом составе комиссии
15:11
ГБР нагрянуло с обыском в "Укроборонпром": названа причина
15:08
Много пива и никакого секса: самые старшие двойняшки Британии покорили сеть секретом долголетия
15:02
Боевики ЛНР передали Украине более 50 человек: опубликованы фото
14:51
Известная журналистка рассказала, кто в Украине зарабатывает грязные деньги на больных раком: фото
14:46
Новинский предложил возобновить соцвыплаты на оккупированной части Донбасса
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный россиянин назвал главные отличия протестов в Украине и РФ

четверг, 12 сентября 2019, 05:36
переглянути новину українською

В России гражданское общество до сих пор не является достаточно активным, чтобы обеспечить протестное движение с последующей сменой власти.

Об этом "Апострофу" рассказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Он указал на низкую явку на выборах в Москве, перед которыми произошел ряд протестов за допуск независимых кандидатов. По словам Пономарева, в РФ в данный момент просто нет сформированной оппозиции, которая была бы альтернативой режиму Владимира Путина.

"На выборах в Мосгордуму явка была всего 20%. Это означает, что люди в перемены не верили и по большей части остались дома. На Майдан люди выходили, когда был явный выбор – в 2004 году между персоналиями, между командой Януковича и "оранжевой", а в 2014 – когда был выбор между европейской ориентацией и евразийской, пророссийской ориентацией. Был ясный, понятный выбор, и люди вышли, чтобы сказать свое слово. В России на данный момент такого просто нет", - отметил он.

По мнению российского политика, реальной альтернативы Путину в руководстве Россией пока нет, поскольку любые попытки реформ могут обернуться стагнацией и концентрацией власти у олигархов.

"Единственный явный выбор – между путинизмом и ельцинизмом (умеренная рыночная экономика, основанная на договоренностях государства и олигархов, характерен слабый рост экономики и пассивность гражданского общества - "Апостроф"). Среди этих вариантов большинство выбирает путинизм. Если бы было что-то другое, нормальное - свобода, демократия, процветание, - они бы выбрали это", - заметил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее освобожденный из плена в РФ режиссер Олег Сенцов заявил, что россияне в основном проявляют безразличие к политическим событиям и смирились с правлением Путина. "Большинству в России все равно - это болото", - заметил он.

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Кино
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: