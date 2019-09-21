Медали за таблицу умножения: сеть насмешило фото детей в военной форме на Донбассе

В сети опубликовали фото детей в военной форме и с медалями на Донбассе.

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Российские оккупанты не останавливаются в "промывании мозгов" жителям Донбасса. Уже традиционно они одевают детей в военную форму, выводят на парады и праздничные мероприятия.

На фото изображены школьники, которых также собрали на какое-то выступление. Девочки сидят в белых бантах и в военной форме с медалями.

В сети пользователи посмеялись над ситуацией.

Как сообщал "Апостроф", в сеть попали фото празднования Масленицы в оккупированном Луганске. На одной из фотографий молодые и судя по всему несовершеннолетние девушки весело танцуют вокруг бутылки водки.