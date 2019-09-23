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Путину можно уже переживать: новый повод для протестов в России показали забавной карикатурой

понедельник, 23 сентября 2019, 15:26
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Резкое похолодание в России и отказ властей включать централизованное отопление назвали новой причиной для протестов.

Карикатура об этом появилась в Facebook издания "DW на русском". Автором работы стал Сергей Елкин.

Так, на картинке был изображен по-зимнему одетый подросток с батареей в руках, на которой есть популярная у оппозиционных сил на протестах в России надпись "я/мы".

"Новый повод для протестов: россияне ждут, когда уже включат центральное отопление!", - подписана картинка.

Как сообщал "Апостроф", 19 сентября, столицу Украины Киев, накрыло серьезное осеннее похолодание, в сети появилась забавная тематическая фотожаба со скриншотом из советского мультфильма "Снежная королева".

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