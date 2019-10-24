Коллега Зеленского по КВН стал представителем Путина

Бывший капитан команды КВН "Сборная РУДН" Сангаджи Тарбаев назначен постоянным представителем Калмыкской республики при президенте РФ Владимире Путине.

Об этом он сам сообщил у себя в Instagram.

Также он отметил, что его кандидатуру рассматривали на пост сенатора от Калмыкии, но "обстоятельства сложились иным образом".

Приказ о его назначении подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Тарбаев учился в РУДН на факультете международных отношений, проходил стажировки в Египте и Сирии. По его словам, он в совершенстве владеет английским и арабским языками.

В 2007 году Тарбаев был соведущим программы "Вокруг света", в 2008 стал генеральным продюсером компании по производству развлекательных шоу Yellow, Black & White. Приложил руку к созданию проектов "Даешь молодежь", "Кухня" и другие. Имеет премию ТЭФИ как продюсер проекта "Одна за всех".

В политике комик с 2014 года, начал с должности главы Комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ, в 2019 году вошел в состав Общественной палаты Москвы.

"На этом посту мне предстоит выстраивать коммуникации с федеральными органами власти, заниматься привлечением инвестиций в Калмыкию, координировать действия и помогать нашим землякам, живущим в Москве. Всегда помогал и буду помогать своей Родине, при этом для меня неважно, в каком статусе я буду находиться!", — написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский стал героем пародии одной из команд юмористического конкурса КВН в России. Актер, который его пародировал, заявил, что нужно "возобновить дружбу между Украиной и РФ".