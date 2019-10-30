С роботом "Федором" произошел новый конфуз: в сети волна смеха

Российский робот Fedor не сумел пройти проверку через капчу в Google, чтобы почитать новости, о чем тут же сообщил в соцсетях.

Fedor таким образом, очевидно, сделал рекламу российскому сервису Яндекс, где нет проверок пользователей, отчасти поэтому он считается менее защищенным.

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают", - говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией робота пользователи оценили шутку-рекламу и предложили "Федору" отправиться в депутаты Государственной думы РФ, поскольку там для работы якобы не требуется особых навыков.

Как сообщал "Апостроф", ранее робот FEDOR посетил предприятие в городе Королев (РФ), где инженеры его поместили в кофр, похожий на гроб, фото этого события высмеяли пользователи сетей.