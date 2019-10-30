RU  UA  EN

среда, 30 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

29 октября

21:47
А долг спихнут на простых украинцев: сети бурно обсуждают запуск проекта по восстановлению Донбасса
20:48
Как в Киеве относятся к Зеленскому и другим топ-политикам: интересные данные соцопроса
19:54
СМИ заподозрили чиновников Минэкономики в саботаже приватизации "Электротяжмаша"
19:00
Горнолыжный курорт в Закопане: сколько стоит отдых в декабре 2019
18:53
В СМИ показали связь нового главы "Укрспирта" Блескуна с оффшорами из "черного списка" ЕС
18:05
Познакомились недавно: солистка группы KAZKA рассказала о романе с иностранцем
17:09
Ты такой, как я мечтала: украинская певица трогательно поздравила сына с днем рождения
16:55
"Гениальная" маскировка: в сети показали фото снайперов, прикрывающих Зеленского в Мариуполе
16:27
По цене квартиры: нардеп засветил в Раде элитный аксессуар, эксклюзивное фото
16:25
Грозит срок: в СМИ рассказали о махинациях олигарха Фукса с деньгами Януковича
16:04
В Страсбурге в рамках сессии Совета Европы глава ХОГА Светличная выступила по теме развития регионов
15:53
Беременная Эшли Грэм выбрала на Хэллоуин сексуальный наряд
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

С роботом "Федором" произошел новый конфуз: в сети волна смеха

среда, 30 октября 2019, 03:13
переглянути новину українською

Российский робот Fedor не сумел пройти проверку через капчу в Google, чтобы почитать новости, о чем тут же сообщил в соцсетях.

Fedor таким образом, очевидно, сделал рекламу российскому сервису Яндекс, где нет проверок пользователей, отчасти поэтому он считается менее защищенным.

"Хотел почитать в Google о новинках робототехники, а там такое. Я был запрограммирован на абсолютную честность, поэтому ушел в Яндекс – там пока вопросов не задают", - говорится в сообщении.

В комментариях под публикацией робота пользователи оценили шутку-рекламу и предложили "Федору" отправиться в депутаты Государственной думы РФ, поскольку там для работы якобы не требуется особых навыков.

Как сообщал "Апостроф", ранее робот FEDOR посетил предприятие в городе Королев (РФ), где инженеры его поместили в кофр, похожий на гроб, фото этого события высмеяли пользователи сетей.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: