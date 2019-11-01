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В России разрабатывают крылатую подлодку: в сети показали, как выглядят ее "внутренности"

пятница, 01 ноября 2019, 13:52
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Российское конструкторское бюро "Рубин" работает над проектом огромной подводной лодки с "крыльями", которая будет использоваться для исследования Арктики.

Об этом сообщает издание "Naked Science".

На подводной лодке будет располагаться роботизированный комплекс автономной сейсморазведки. Как отмечается, субмарина позволит России добывать природные ресурсы: "о существовании которых раньше можно было только догадываться".

Одной из проблем исследования Арктики эксперты считают ограниченные возможности применения надводных судов. Поэтому специалисты предлагают использовать в качестве носителя роботов подводную лодку.

По данным из открытых источников, ее масса будет превышать 13 тысяч тонн. Автономность составит 90 суток, глубина погружения — до 400 метров. На борту смогут находиться 40 человек экипажа, субмарина будет способна развивать скорость около 12 узлов (22 километра в час).

Таким образом, комплекс сейсморазведки станет одной из самых больших исследовательских субмарин в мире. Судно имеет два комплекта крылообразных ресиверов сонара, втягивающихся в корпус, подобно лезвию ножа. Они нужны для приема сигналов сонара, передаваемых с корпуса субмарины. Это позволяет подлодке отображать свое окружение во всех направлениях для более эффективного сейсмического мониторинга.

Как ранее сообщал "Апостроф", весной 2019 года на Северодвинском судостроительном заводе в России спустили на воду атомную подводную лодку специального назначения "Белгород", которая считается самой большой субмариной в мире.

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