RU  UA  EN

воскресенье, 3 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

3 ноября

08:01
Богдан интересно отреагировал на слухи о своей драке с Бакановым: фото
07:30
Звезда 90-х и дочь народной артистки: как прошел финальный кастинг шоу Х-фактор 10
07:29
Кива попал в громкий скандал из-за угроз неизвестному: в сети ажиотаж, видео
07:10
Вкусный домашний торт за 15 минут - простой рецепт на все случаи жизни

2 ноября

21:58
Придется сидеть: Дубневич эмоционально высказался о решении суда, видео
21:25
Участник Х-фактора признался в любви Поляковой и пригласил ее на танец: кто этот смельчак
20:28
В "Нафтогазе" сделали важное заявление о тяжбе с "Газпромом"
19:55
Стало известно о скандальном повороте в деле нардепа Дубневича
19:00
Снежные спуски и отели Буковеля: сколько стоит активный отпуск в декабре 2019
17:41
В Украине разгорается скандал из-за назначения скандального бывшего замминистра: подробности, реакция сети
14:48
Lindemann выпустили очередной провокационный клип: видео
14:24
Супрун сделала громкое заявление про отношение Красного Креста и "Врачей без границ" к пленным украинцам
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Часть России накрыл мощный снегопад: яркие фото и видео

воскресенье, 03 ноября 2019, 07:21
переглянути новину українською
Фото: РИА Новости

На Чечню (Российская Федерация) обрушился мощный снегопад, высота снежного покрова достигает 20 сантиметров.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Снегопад, по прогнозам синоптиков, должен прекратиться в воскресенье, 3 ноября, после чего придет потепление.

Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России.

Отмечается, что внезапному явлению очень обрадовались дети, так с утра на площадках начали появляться снеговики.

Как сообщал "Апостроф", утром в четверг, 31 октября, в Киеве шел снег. Температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов.

Читайте также материал "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Ходячие мертвецы. В Киеве прошел Парад Зомби

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Агония путинской системы опасна для человечества: как вернуть Россию в цивилизованный мир

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Избиения и полицейский произвол: какую Россию за 20 лет построил Путин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: