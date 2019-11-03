Часть России накрыл мощный снегопад: яркие фото и видео

На Чечню (Российская Федерация) обрушился мощный снегопад, высота снежного покрова достигает 20 сантиметров.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Снегопад, по прогнозам синоптиков, должен прекратиться в воскресенье, 3 ноября, после чего придет потепление.

Последний раз снег в ноябре в Чечне был 4 года назад. Резкое похолодание связано с циклоном, который установился на юге и европейской части России.

Отмечается, что внезапному явлению очень обрадовались дети, так с утра на площадках начали появляться снеговики.

Как сообщал "Апостроф", утром в четверг, 31 октября, в Киеве шел снег. Температура воздуха в последний день октября опустилась до -2 градусов.

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