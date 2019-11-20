Готовятся к войне? В России похвастались испытанием мощного оружия, видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео испытаний на Кузбассе 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М "Малка", поражающих цели на расстоянии 30 километров.

Видео артиллерийских учений появилось на Youtube-канале Минобороны РФ.

"При стрельбе использовалась новая методика огневого поражения: удары по позициям "неприятеля" наносились точечно с открытых огневых позиций по навесной траектории. Корректировка огня осуществлялась при помощи БЛА "Орлан-10", - сказано в тексте, сопровождающем видео.





Как уточнили в российском Минобороны, артиллеристы нанесли удар по позициям условного противника на расстоянии около 30 километров.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 19 ноября, в Черном море начались учения военно-морского флота России с участием авиации и десятков кораблей.